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Отрицавший холокост российский профессор попал в реанимацию 

Lenta.ru 38 минут назад
Отрицавший холокост российский профессор попал в реанимацию
Фото: Facebook
Отрицавший масштаб холокоста российский профессор Владимир Матвеев попал в реанимацию c инфарктом. Об этом ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев рассказал радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 30 января.

«На сегодня человек лежит в реанимации с инфарктом», — сказал он.

Ранее доктор философии, кандидат технических наук Владимир Матвеев заявил на вебинаре для учителей, что холокоста в том объеме, о котором говорят историки, на самом деле не могло быть. В своем выступлении он утверждал, что газовые камеры использовались не для убийства людей, а для дезинфекции. На одном из слайдов, подготовленных профессором, была надпись: «Геноцид евреев в период 1938-1945 годы был. Холокоста не было!»
Еврейская община отреагировала на заявление российского профессора о холокосте
После появления информации в СМИ ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев заявил, что университет строго накажет Матвеева, если комитет по этике подтвердит отрицание холокоста. Он подчеркнул, что такие взгляды не соответствуют позиции вуза.
В свою очередь, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер заявил, что слова Матвеева можно расценивать как реабилитацию нацизма. По его словам, еврейская община обратится в прокуратуру.
Владимир Матвеев также преподавал РАНХиГС, однако был уволен приказом от 29 января, говорится на сайте радиостанции.
Холокост — процесс уничтожения евреев фашисткой Германией, в ходе которого были убиты до шести миллионов человек. Отрицание холокоста является преступлением во многих странах, в том числе в России.
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Общество , Владимир Матвеев , Игорь Максимцев , Генпрокуратура РФ , РАНХиГС , Радиостанция "Говорит Москва" , Германия , Санкт-Петербург
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