Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Украинские СМИ объяснили, почему Киев лишил Ланового родины 

News.ru 25 минут назад
Украинские СМИ объяснили, почему Киев лишил Ланового родины
Фото: globallookpress.com
Василий Лановой был признан на собственной родине диссидентом с подачи режима Порошенко и остался им при Зеленском. Актёра лишили родины, несмотря на то, что его семья родом из Одесской области и войну он пережил у деда на Украине.
Родители Ланового переехали в Москву в 1931 году. В 1941 году будущего актёра отправили на каникулы к бабушке и дедушке, где его и застала Великая Отечественная война. Родителей Василий Семёнович увидел только через три года, вспоминает историю народного артиста «Страна.ua».
Последний раз Лановой был на Украине в 90-х. А после 2014 года не появлялся на родине, так как его об этом просили родственники, опасаясь за его жизнь. Они говорили артисту, что его «убьют и не извинятся». Актёр не раз с горечью говорил, что стал иностранцем на собственной родине, как и его жена Ирина.

Я ненавижу любой национализм — как российский, так и украинский, — подчёркивал Лановой.

Именно поэтому он отказался сниматься в фильме «Богдан Хмельницкий», где русских выставляют варварами. Поэтому украинские власти внесли его в список «врагов» на сайте «Миротворец». Лановому вменили участие в «антиукраинских мероприятиях» и председательство в попечительском совете «Бессмертного полка». Также актёру припомнили, что он подписал письмо в поддержку Путина по Украине и Крыму.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прощание с народным артистом СССР Василием Лановым будет организовано в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Там актёр служил с 1957 года.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
News.ru: последние новости
СМИ узнали о шикарном наследстве Ланового СМИ узнали о шикарном наследстве Ланового Саруханов назвал глупостью внесение его имени в чёрный список Украины Саруханов назвал глупостью внесение его имени в чёрный список Украины Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене
Комментарии 3
Общество , Василий Лановой , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение