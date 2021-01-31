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В СПЧ оценили работу силовиков на незаконных акциях 

РИА Новости и ещё 110 2 часа назад
В СПЧ оценили работу силовиков на незаконных акциях
Фото: РИА Новости
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил РИА Новости, что в правозащитную организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" поступали сообщения о жестких задержания со стороны правоохранителей в ходе несогласованных акций в воскресенье, но таких обращений стало меньше по сравнению с предыдущими выходными.

"Что касается действий представителей правоохранительных органов, конечно, есть обращения в организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" (председателем координационного совета которой Брод является — ред.) о жестких задержаниях, использовании спецсредств, необоснованном применении силы. По этим случаям необходимо разбираться, но таких жалоб меньше по сравнению с прошлыми выходными", — рассказал Брод.

Также правозащитник добавил, что были несколько сообщений из регионов, когда правоохранители раздавали санитарные маски гражданам, поили их чаем, помогали передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Это говорит о том, что среди правоохранителей была проведена соответствующая работа и такого жесткого реагирования, как это мы видим в европейских странах, с применением водометов и резиновых пуль, не наблюдалось", — уточнил он.

В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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