В СПЧ оценили работу силовиков на незаконных акциях 

"Что касается действий представителей правоохранительных органов, конечно, есть обращения в организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" (председателем координационного совета которой Брод является — ред.) о жестких задержаниях, использовании спецсредств, необоснованном применении силы. По этим случаям необходимо разбираться, но таких жалоб меньше по сравнению с прошлыми выходными", — рассказал Брод.

Также правозащитник добавил, что были несколько сообщений из регионов, когда правоохранители раздавали санитарные маски гражданам, поили их чаем, помогали передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Это говорит о том, что среди правоохранителей была проведена соответствующая работа и такого жесткого реагирования, как это мы видим в европейских странах, с применением водометов и резиновых пуль, не наблюдалось", — уточнил он.

В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.