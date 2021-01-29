Роскомнадзор сообщил о разблокировке гимна России на YouTube

YouTube разблокирует видео с гимном России — это решение было принято после соответствующего требования Роскомнадзора . В ведомстве заявили, что ограничения на публикацию гимна были наложены в связи с "нарушением авторских прав", однако гимн и прочие государственные символы не являются их объектами. Чиновники назвали блокировку "хамством в отношении всех россиян".

Гимн Российской Федерации теперь снова доступен на видеохостинге YouTube. Ранее руководство сервиса заблокировало материалы, содержащие в себе гимн «из-за нарушения авторских прав». Об этом сообщает РИА «Новости».

Требование разблокировать видеозаписи с гимном направил YouTube Роскомнадзор. «Это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — прокомментировали в ведомстве блокировку.

Представители надзорного органа также добавили, что для пользователей YouTube «целесообразнее» перебираться на российские хостинги.

Пресс-служба Google (владеет YouTube) сообщила, что воспроизведение гимна России было ограничено в связи с заявлением Broadcast Music, Inc. (BMI). После обращения РКН в корпорации рассмотрели претензию и сочли действия заявителя на гимн необоснованными.

«Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — добавили в Google.

В октябре Роскомнадзор направил уведомление компаниям Facebook, Google и Twitter о судебном решении, согласно которому блокировка контента ряда российских телеканалов признана цензурой. Ранее на YouTube был заблокирован фильм «Беслан». YouTube ограничил доступ к фильму, введя дисклеймер, предупреждающий о том, что «данное видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей» и что в нем изображены сцены насилия и жестокости.

Эта маркировка была выявлена Роскомнадзором, после чего регулятор официально обратился к Google, владеющий YouTube, назвав действия видеохостинга компании актом цензуры. В РКН призвали IT-компанию соблюдать Конституцию РФ при работе на территории России. От официального ответа в Google воздержались.

«Роскомнадзор считает недопустимыми на территории Российской Федерации действия администрации YouTube по ограничению распространения фильма «Беслан». Фильм Александра Рогаткина… Он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала «Россия 1» и не содержит какой-либо запрещенной информации», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в начале сентября пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский заявил о том, что Google, Facebook и YouTube публиковали политическую рекламу в России в Единый день голосования.

Первый зампред Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) России Николай Булаев в свою очередь назвал рекламу в Google «попыткой вмешательства» и предположил, что так в западных компаниях могут оттачивать механизмы влияния перед выборами в 2021 и 2024 годах.

В середине августа пресс-служба Роскомнадзора заявила о том, что корпорация трижды проигнорировала требования ведомства по удалению контента на YouTube, оскорбляющего государственные символы РФ. «В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», — заявили в Роскомнадзоре.

На одной из записей неизвестные в Одессе сжигают флаг России и «производят оскорбительные действия в отношении герба».