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Ресторанам в Петербурге разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Рестораны Петербурга возвращаются к круглосуточному режиму
Фото: ТАСС
Рестораны Санкт-Петербурга с 30 января могут возобновить круглосуточный режим работы в соответствии с изменениями в постановлении городского правительства по противодействию распространению коронавируса, которые подписал в пятницу губернатор Александр Беглов.

"С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов), смогут принимать посетителей круглосуточно", — говорится в сообщении пресс-службы.

Постановлением также смягчены ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия, разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.
Ранее Беглов отмечал, что в городе удалось добиться снижения заболеваемости, можно говорить об устойчивой тенденции.

"Индикаторы эпидемического процесса демонстрируют признаки оптимистического сценария развития событий. Отмечено значительное снижение числа случаев новых обращений пациентов с COVID-19, уменьшение количества активных больных (как в стационаре, так и в амбулаторной сети). Судя по графикам распространения инфекции, эпидемия находится в нисходящей части второй волны", — отмечается в справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Пик второй волны эпидемии пройден
Пик заболеваемости в Санкт-Петербурге отмечался перед Новым годом — за сутки регистрировалось около 3 700 случаев заражения коронавирусом. Тогда же были приняты жесткие ограничения, направленные на то, чтобы не допустить передачу вируса во время новогодних праздников. Было введено ограничение работы предприятий общепита и учреждений культуры на время новогодних каникул, музеи были закрыты для посетителей с 30 декабря по 10 января. Речь шла также о полном запрете приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января им разрешалось работать только с 06:00 до 19:00.
После публикации соответствующего постановления в декабре несколько десятков ресторанов, баров и кальянных города, опасаясь существенных финансовых потерь, создали "Карту сопротивления" и заявили, что продолжат работу в штатном режиме, несмотря на ограничения. После нескольких встреч представителей городского правительства и бизнеса создатели "Карты сопротивления" сообщили, что закрывают доступ к проекту, поскольку рестораторам удалось найти компромисс с властями. В конце декабря власти города разрешили с 4 января продлить работу ресторанов до 23:00. Театры, которые предполагалось закрыть на все каникулы, начали принимать посетителей 7 января.
После новогодних каникул власти Санкт-Петербурга в связи со снижением уровня заболеваемости ковидом смягчили некоторые ограничительные меры. Был разрешен доступ посетителей на выставки, открыты музеи и Ленинградский зоопарк (при этом запрет на прием посетителей в небольших зоопарках сохранялся до конца января), возобновлено движение туристических и экскурсионных автобусов, вернулись к работе организации дополнительного образования для детей. Театрам было разрешено заполнять залы на 50%, а не на 25%, хотя для других зрительных залов требование занимать не более четверти мест еще сохранялось.
Уровень заболеваемости ковидом в Петербурге сейчас сравним с ноябрьскими показателями. На 29 января в городе выявили 2 284 случая заражения коронавирусом. Всего за пандемию в Петербурге зарегистрировано 329 444 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 225 640 человек, умерли 9 622.
Маски снимать рано
По оценке губернатора Петербурга, ситуация с коронавирусом в городе остается непростой, "расслабляться рано". В новом постановлении указано, что требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах в Санкт-Петербурге продлевается до середины мая. На тот же срок продлеваются требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек и запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.
Отдельно оговорен порядок допуска болельщиков на спортивные мероприятия.

"Допускается одновременное присутствие на мероприятии зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 000 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Общество , Вторая волна , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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