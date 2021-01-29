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Москва

Познер раскритиковал Симоньян за призыв к России «забрать Донбасс» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Познер раскритиковал Симоньян за призыв «забрать Донбасс»
Фото: ТАСС
Телеведущий и журналист в эфире НСН заявил, что подобные заявления — либо глупость, либо провокация.
Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН выступил категорически против рассмотрения вопроса о присоединении Донбасса к России. Так он отреагировал на выступление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.
В своей речи Симоньян заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Медиаменеджер даже прослезилась после слов «Россия, матушка, забери Донбасс домой».
Комментируя выступление Симоньян, Познер подчеркнул, что Донбасс принадлежит Украине.

«Как де-юре, так и де-факто. В этом не должно быть никаких сомнений ни у кого. Присоединять часть чужой территории — это самая непосредственная агрессия. Любой человек, кто такое предлагает, либо провокатор, либо не очень умен. Я категорически против того, чтобы даже рассматривался этот вопрос», — отметил он.

На следующий день после выступления Симоньян пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля. По его словам, Россия последовательно защищает русскоязычное население Донбасса и продолжит это делать.
В декабре президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева. В свою очередь, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что переговоры с Россией по Донбассу неэффективны и зашли в тупик.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Леонид Кравчук , Владимир Познер , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , Russia Today
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