Познер раскритиковал Симоньян за призыв «забрать Донбасс»

«Как де-юре, так и де-факто. В этом не должно быть никаких сомнений ни у кого. Присоединять часть чужой территории — это самая непосредственная агрессия. Любой человек, кто такое предлагает, либо провокатор, либо не очень умен. Я категорически против того, чтобы даже рассматривался этот вопрос», — отметил он.