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В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В Петербурге сняли часть ограничений с предприятий общепита
Фото: depositphotos.com
Предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, с 30 января смогут принимать посетителей круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов.

"С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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