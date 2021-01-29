В Петербурге сняли часть ограничений с предприятий общепита

Предприятия общественного питания в Петербурге , работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом , с 30 января смогут принимать посетителей круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.