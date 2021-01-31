В Петербург доставили ещё 37,8 тысячи доз вакцины «Спутник V» 

В Санкт-Петербург доставили ещё 37,8 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.
«Сегодня в Петербург поступили 37 800 доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
По словам Эргашева, за последнюю неделю объёмы вакцинации от коронавируса выросли вдвое.
Вице-губернатор отметил, что поступившая партия препарата позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании.
Ранее сообщалось, что более 60 тыс. жителей Санкт-Петербурга были привиты от коронавирусной инфекции COVID-19.