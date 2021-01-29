Вторая жена Высоцкого прикована к кровати 

Вторая жена Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова прикована к постели, практически парализована. Об этом телеграм-каналу « НеМалахов » сообщили в Государственном музее Владимира Высоцкого.

«Экспресс-газета» , в свою очередь, сообщает, что недавно пыталась взять интервью у Абрамовой, однако ее дочь Серафима сказала по телефону, что мать не в состоянии ни с кем общаться.

«Людмила Владимировна в таком состоянии, что с посторонними общаться не может, а встречаться тем более. Вот уже около трех лет болеет», — приводит издание слова дочери актрисы.

Как писал «Рамблер», Владимир Высоцкий и Людмила Абрамова познакомились в 1961 году на съемках картины «713-й просит посадку», а поженились лишь в 1965 году несмотря на рождение в 1962 году сына Аркадия, а двумя годами позже — второго сына Никиты. В 1970 году супруги официально развелись, хотя фактически их отношения закончились раньше.