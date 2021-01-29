Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Вторая жена Высоцкого прикована к кровати 

Вероника Полынина 1 час назад
Вторая жена Высоцкого прикована к кровати
Фото: РИА Новости
Вторая жена Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова прикована к постели, практически парализована. Об этом телеграм-каналу «НеМалахов» сообщили в Государственном музее Владимира Высоцкого.
«Экспресс-газета», в свою очередь, сообщает, что недавно пыталась взять интервью у Абрамовой, однако ее дочь Серафима сказала по телефону, что мать не в состоянии ни с кем общаться.

«Людмила Владимировна в таком состоянии, что с посторонними общаться не может, а встречаться тем более. Вот уже около трех лет болеет», — приводит издание слова дочери актрисы.

Как писал «Рамблер», Владимир Высоцкий и Людмила Абрамова познакомились в 1961 году на съемках картины «713-й просит посадку», а поженились лишь в 1965 году несмотря на рождение в 1962 году сына Аркадия, а двумя годами позже — второго сына Никиты. В 1970 году супруги официально развелись, хотя фактически их отношения закончились раньше.
Общество , Людмила Абрамова , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение