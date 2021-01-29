Россиян начнут прививать новой вакциной Sputnik Light 

В России появится новая однокомпонентная вакцина от создателей Sputnik V. Она будет называться Sputnik Light, заявили в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

«Однокомпонентная вакцина J&J, которая, по сути, является всего лишь первой частью вакцины Sputnik V, показывает хорошие результаты. В феврале мы также запустим однокомпонентную вакцину — мы назвали ее Sputnik Light», — написали представители «Спутника».

Твит адресован сообщению Reuters о том, что вакцина Johnson & Johnson показала эффективность в 72%. Эффективность анонсированного Sputnik Light не уточняется. Также неизвестно, как работает новая вакцина, и кого ей будут прививать.

Планируется, что в России привьют 68 миллионов человек. Ранее Минздрав Украины отказал Sputnik V в регистрации, пишет агентство Nation news. Зато российскую вакцину зарегистрировали в Гвинее, уточняет RT.