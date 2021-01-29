Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене 

По его мнению, в США очень многое поменяется за время президентства Байдена. Познер напомнил, что политик уже отменил некоторые решения своего предшественника Дональда Трампа и подписал указы о возвращении Америки во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Если кто-то надеется, что отношения нашей страны с США улучшатся, то вынужден вас огорчить. Думаю, это вряд ли произойдёт, — сообщил журналист на сайте «Познер Online».

Он уверен, что Джо Байден считает Россию самым опасным наряду с Китаем противником. Кроме того, американский лидер является сторонником «всякого рода неприятных законных актов в отношении РФ».

При этом Познер добавил, что в отношениях двух государств могут быть и позитивные моменты. В качестве примера он привёл продление договора по стратегическим наступательным вооружениям и предположил, что Штаты вернутся к договору об открытом небе.

Но вообще отношения не будут улучшаться, — заключил телеведущий.

Ранее Владимир Познер заявил, что последние события, произошедшие на территории США, нанесли имиджу государства долгосрочный ущерб, есть вероятность, что полностью с ним страна может и не справиться. По словам телеведущего, ранее Штаты постоянно говорили о своём преимуществе. Американские лидеры, в частности Рональд Рейган , заявляли, что их государство является лучшим в мире, светочем свободы и демократии. США утверждали, что все в мире должны смотреть на них и брать с них пример. И такой подход вызывал раздражение в большом количестве стран, не только в России. Однако, подчеркнул Познер, недавние события нанесли имиджу Штатов долгосрочный ущерб, с которым не получится справиться в ближайшее время.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, обошедший действующего президента Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, которые называл фальсифицированными.