Глава крымского погрануправления ФСБ попал в реанимацию с COVID-19 

По данным канала, у контр-адмирала, проходившего лечение от коронавируса в Керчи, появились осложнения, дыхательная недостаточность прогрессировала и было принято решение о транспортировке его в Москву.

В столице Сергей Станкевич был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В общей сложности, контр-адмирал находится в больнице месяц, отмечает Mash.