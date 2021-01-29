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Глава крымского погрануправления ФСБ попал в реанимацию с COVID-19 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
Глава крымского погрануправления ФСБ попал в реанимацию с COVID-19
Фото: РИА Новости
Заболевший коронавирусом начальник погрануправления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич перевезен из Керчи в Москву из-за резкого ухудшения состояния. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, у контр-адмирала, проходившего лечение от коронавируса в Керчи, появились осложнения, дыхательная недостаточность прогрессировала и было принято решение о транспортировке его в Москву.
В столице Сергей Станкевич был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В общей сложности, контр-адмирал находится в больнице месяц, отмечает Mash.
Как сообщал «Рамблер», в начале января с коронавирусом был госпитализирован актер Василий Лановой. 28 января актеру резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Вечером того же дня он скончался в возрасте 87 лет.
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Общество , Сергей Станкевич , Василий Лановой , ФСБ
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