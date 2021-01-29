Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции

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Москва

Сделавшую 100 операций 16-летнюю девочку показали на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
16-летняя китаянка сделала 100 различных операций красоты, чтобы быть похожей на куклу. Чжоу Чуна впервые легла под нож хирурга в 13 лет, и с тех пор она не может остановиться.
Врачи уже сделали подростку липосакцию и ринопластику, в ее губы закачали филлеры, увеличили разрез глаз и грудь. Такое внешнее «преображение» обошлось родителям девочки в 620 тысяч долларов (59 миллионов рублей).
Тем не менее сама Чжоу Чуна утверждает, что никогда не будет довольна своей внешностью. Единственное, о чем она сожалеет, что не начала делать пластические операции раньше.
Общество , Азия , Видео , В мире
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