Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции

16-летняя китаянка сделала 100 различных операций красоты, чтобы быть похожей на куклу. Чжоу Чуна впервые легла под нож хирурга в 13 лет, и с тех пор она не может остановиться.

Врачи уже сделали подростку липосакцию и ринопластику, в ее губы закачали филлеры, увеличили разрез глаз и грудь. Такое внешнее «преображение» обошлось родителям девочки в 620 тысяч долларов (59 миллионов рублей).

Тем не менее сама Чжоу Чуна утверждает, что никогда не будет довольна своей внешностью. Единственное, о чем она сожалеет, что не начала делать пластические операции раньше.