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Москва

Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос 

РИА Новости 55 минут назад
65,1% россиян заявили о доверии к Путину
Фото: ТАСС
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,1% указали президента, 30,5% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,1%, не одобряют его деятельность 28,7%.
Опрос проводился с 18 по 24 января. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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Общество , Владимир Путин , ВЦИОМ
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