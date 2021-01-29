СБУ решила не заводить дело на Корчевникова 

«На данное время новых обстоятельств совершения гражданином Российской Федерации Корчевниковым Б. В. преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины, не установлено, предъявление обвинений не осуществлялось», — говорится в документе, копию которого Гончаренко разместил в Telegram.

Статья 110 УК Украины касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, санкция ее предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также депутат напомнил, что в апреле прошлого года СБУ закрыла дело против Корчевникова, который посещал Крым, за незаконное, как считает Украина, пересечение границы.

Корчевникову было запрещено посещать Украину с 5 сентября 2014 года на пять лет за поездку в Крым, что Киев расценивает как незаконное пересечение границы. В октябре Корчевникову на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.