В Совфеде назвали условие возвращения студентов в вузы 

«Ограничения и меры профилактики разработаны Роспотребнадзором. Это и ношение масок, и рассадка в шахматном порядке, и социальная дистанция, ограничения на проведение массовых мероприятий. И они применяются в зависимости от ситуации в регионе. Самое важное сегодня — это участвовать в вакцинации. Как студентам, так и преподавателям. Потому что многие преподаватели в возрасте 65 лет и старше, то есть в зоне риска», — указала сенатор.