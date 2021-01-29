На Никиту Михалкова подали жалобу в Следственный комитет

Островский утверждает, что Михалков отправил главе СК Александру Бастрыкину письмо с просьбой разобраться в ситуации вокруг бизнесмена Константина Тувыкина. По данным Mash, бизнесмену, который занимается виноделием с Михалковым, «светит уголовка».

В письме, которое вызвало вопросы Островского, говорится о «вопиющем нарушении всех норм, как этических, так и профессиональных» в отношении Тувыкина. В нем отмечается, что это может быть «заказом», причем не столь против Тувыкина, сколь против Михалкова из-за «Бесогон ТВ»: режиссера якобы опасаются атаковать напрямую, потому нападают на близких ему людей.

Автор письма попросил провести проверку и принять меры, если в СК это сочтут нужным.

Как писал «Рамблер», в прошлом году Михалков ушел с федерального телевидения на YouTube со своим проектом «Бесогон ТВ». Он рассказал, что выпуск его программы, посвященный вакцинам Билла Гейтса , показывали в эфире в непопулярное время «в надежде, что программу посмотрят как можно меньше людей».

Островский обратил внимание, что в подписи к заявлению в первую очередь указано, что Михалков — член Общественного совета при СК.

По мнению адвоката, режиссер «использует близость к телу руководителя» в своих интересах, чтобы помочь «другу, бизнесмену, соседу по имению».

В своих жалобах Островский попросил рассмотреть «вопрос законности нахождения Михалкова в членах общественного совета» и исключить его из совета.