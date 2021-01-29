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Москва

На Михалкова подали жалобу в прокуратуру и СК 

Мария Иванова 52 минуты назад
На Никиту Михалкова подали жалобу в Следственный комитет
Фото: ТАСС
Адвокат Александр Островский пожаловался на режиссера Никиту Михалкова в Следственный комитет (СК) России и Генпрокуратуру. Как сообщает Telegram-канал Mash, юрист считает, что режиссер пользуется своими связями в СК, чтобы помогать друзьям.
Островский утверждает, что Михалков отправил главе СК Александру Бастрыкину письмо с просьбой разобраться в ситуации вокруг бизнесмена Константина Тувыкина. По данным Mash, бизнесмену, который занимается виноделием с Михалковым, «светит уголовка».
В письме, которое вызвало вопросы Островского, говорится о «вопиющем нарушении всех норм, как этических, так и профессиональных» в отношении Тувыкина. В нем отмечается, что это может быть «заказом», причем не столь против Тувыкина, сколь против Михалкова из-за «Бесогон ТВ»: режиссера якобы опасаются атаковать напрямую, потому нападают на близких ему людей.
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Автор письма попросил провести проверку и принять меры, если в СК это сочтут нужным.
Как писал «Рамблер», в прошлом году Михалков ушел с федерального телевидения на YouTube со своим проектом «Бесогон ТВ». Он рассказал, что выпуск его программы, посвященный вакцинам Билла Гейтса, показывали в эфире в непопулярное время «в надежде, что программу посмотрят как можно меньше людей».
Островский обратил внимание, что в подписи к заявлению в первую очередь указано, что Михалков — член Общественного совета при СК.
По мнению адвоката, режиссер «использует близость к телу руководителя» в своих интересах, чтобы помочь «другу, бизнесмену, соседу по имению».
В своих жалобах Островский попросил рассмотреть «вопрос законности нахождения Михалкова в членах общественного совета» и исключить его из совета.
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Общество , Александр Островский , Билл Гейтс , Александр Бастрыкин , Никита Михалков , Генпрокуратура РФ , СКР
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