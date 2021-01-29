Стриженова озвучила последнюю волю Ланового 

Накануне вечером, 28 января, скончался советский и российский актер Василий Лановой . Последние несколько недель он боролся с коронавирусом, но на днях его состояние резко ухудшилось. Медикам не удалось спасти артиста.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса почтили память именитого артиста. Так, ведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем микроблоге отрывок из фильма «Офицеры» с участием Ланового и рассказала о том, что незадолго до смерти артист направил ей письмо с просьбой организовать юбилейный концерт.

«Мой любимый эпизод… В начале января я получила письмо от Василия Семеновича с просьбой провести концерт к 50-летию фильма «Офицеры». Мы должны были встретиться 16 февраля… Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны — Василий Семенович Лановой! Светлая память», — написала Стриженова в своем микроблоге.

Вероятно, концерт все же состоится и станет также данью памяти великому советскому артисту.