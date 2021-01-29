Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения на материалы с гимном России

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Сервис YouTube должен снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России . Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Там рассказали, что некоторое время назад YouTube наложил ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России. В сервисе мотивировали это якобы имеющим место нарушением авторских прав.

«Это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — считают в Роскомнадзоре.

Там напомнили, что государственные символы, в том числе гимн, не являются объектами авторских прав, сообщили о направлении в адрес компании Google требования снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, и призвали российских пользователей YouTube переходить на отечественные видеохостинги.