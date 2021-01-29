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Москва

Роскомнадзор обратился с требованием к YouTube из-за гимна России 

Артём Кульша 1 час назад
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения на материалы с гимном России
Фото: ТАСС
Сервис YouTube должен снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Там рассказали, что некоторое время назад YouTube наложил ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России. В сервисе мотивировали это якобы имеющим место нарушением авторских прав.

«Это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — считают в Роскомнадзоре.

Там напомнили, что государственные символы, в том числе гимн, не являются объектами авторских прав, сообщили о направлении в адрес компании Google требования снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, и призвали российских пользователей YouTube переходить на отечественные видеохостинги.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», Роскомнадзор обвинил Google в ограничении распространения материалов журналиста Владимира Соловьева на YouTube — с октября ролики его канала «Соловьев Live» перестали попадать в раздел «В тренде».
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Комментарии 1
Общество , Владимир Соловьев , Роскомнадзор , Google
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