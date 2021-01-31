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Россияне смогут записаться на прививку от коронавируса на портале госуслуг 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
Россияне смогут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги
Фото: ТАСС
С сегодняшнего дня все россияне смогут записаться на вакцинацию от COVID-19. Запись организована через Госуслуги, сообщает телеканал «МИР 24».
Также можно обратиться непосредственно в поликлинику. На портале действует обратная связь, и граждане могут оставлять свои замечания и задавать вопросы по работе пунктов вакцинации.
Привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет, без хронических заболеваний, если за последний месяц они не делали других прививок и не болели респираторными заболеваниям.
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