Россияне смогут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги

С сегодняшнего дня все россияне смогут записаться на вакцинацию от COVID-19. Запись организована через Госуслуги, сообщает телеканал «МИР 24».

Также можно обратиться непосредственно в поликлинику. На портале действует обратная связь, и граждане могут оставлять свои замечания и задавать вопросы по работе пунктов вакцинации.

Привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет, без хронических заболеваний, если за последний месяц они не делали других прививок и не болели респираторными заболеваниям.