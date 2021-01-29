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В РФ сохранится высокий спрос на книги в 2021 году — прогноз 

ИА Regnum 1 час назад
В России сохранится высокий спрос на книги в 2021 году
Фото: РИА Новости
В 2020 году высокий спрос граждан РФ на книги был, конечно, в первую очередь продиктован условиями пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил доцент кафедры экономической теории Московского государственного областного университета Михаил Лавров. Так он прокомментировал информацию о том, что в одном из крупнейших онлайн-магазинов РФ жители РФ в 2020 году купили в три раза больше, чем в 2019 году.

«Безусловно, на рост спроса на книги повлияли ограничения, связанные с пандемией. Необходимость в течение нескольких месяцев оставаться дома с ограниченным набором вариантов времяпровождения послужила мощным фактором, стимулирующим приобретение книг и журналов, — сказал Лавров. — Но особый интерес представляет состав этих покупок. Во многом спрос вырос не столько на художественную литературу, сколько на инструменты, закладывающие базу для дальнейшего развития: учебная литература, издания, посвященные вопросам здоровья, психологии, личностному росту и т. д.»

Это, по мнению Лаврова, говорит о том, что многие российские граждане серьезно отнеслись к вызовам 2020 года и воспользовались возможностью вложиться в развитие новых навыков, которые позволят в новых условиях стать более уверенными и конкурентоспособными.

«Можно ожидать, что, несмотря на постепенное смягчение введенных ограничений, довольно высокий спрос на книги и периодические издания будет сохраняться, в том числе и из-за развития культуры чтения у молодежи», — предположил Лавров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг России выступил с инициативой запретить копировать и фотографировать печатные издания и книги в магазинах до их покупки.
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Общество , Минпромторг , ИА REGNUM
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