Аронова сравнила знакомство с Лановым с выигрышем в лотерею

Люди, соприкоснувшиеся с такими звездами, как актер Василий Лановой, вытащили выигрышный лотерейный билет. Об этом актриса Мария Аронова заявила «Царьграду».
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Вчера он скончался в возрасте 87 лет. Сегодня Аронова назвала его последним из могикан и человеком-пароходом.
«Я неоднократно говорила о том, что мы, конечно, вытащили лотерейный билет — мы соприкоснулись с этими людьми, с настоящими звездами», — заявила она.
Актриса рассказала, что получить звание народного артиста СССР и РСФСР дорогого стоило. Она добавила, что Лановой был чрезвычайно красив и всегда был готов помогать людям.
«Царствие небесное, милый Василий Семенович. Как мне жалко деток, студентов, которые не успели поучиться у него художественному чтению. Как обеднел театр, как мы все обеднели», — подытожила Аронова.