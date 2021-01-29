Аронова сравнила знакомство с Лановым с выигрышем в лотерею

В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Вчера он скончался в возрасте 87 лет. Сегодня Аронова назвала его последним из могикан и человеком-пароходом.

«Я неоднократно говорила о том, что мы, конечно, вытащили лотерейный билет — мы соприкоснулись с этими людьми, с настоящими звездами», — заявила она.

Актриса рассказала, что получить звание народного артиста СССР и РСФСР дорогого стоило. Она добавила, что Лановой был чрезвычайно красив и всегда был готов помогать людям.