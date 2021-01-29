Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео

США женщина закатила истерику в салоне самолета и возмутила пользователей Сети, увидевших запечатленный на камеру телефона инцидент. Запись опубликовало издание Travel Pulse.

Курьезный случай произошел на борту авиакомпании Southwest Airlines после посадки в аэропорту. Дама отказалась покидать воздушное судно в порядке очередности, установленном в связи с ранее принятыми антикоронавирусными мерами. Сначала она не среагировала на требование стюардессы, а затем и вовсе начала истошно кричать после того, как одна из пассажирок прошла мимо нее на выход.

Чем было вызвано неадекватное поведение путешественницы, не ясно. Однако ей все же пришлось покинуть самолет.