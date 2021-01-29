Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео

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Москва

Закатившую истерику пассажирку самолета сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США женщина закатила истерику в салоне самолета и возмутила пользователей Сети, увидевших запечатленный на камеру телефона инцидент. Запись опубликовало издание Travel Pulse.
Курьезный случай произошел на борту авиакомпании Southwest Airlines после посадки в аэропорту. Дама отказалась покидать воздушное судно в порядке очередности, установленном в связи с ранее принятыми антикоронавирусными мерами. Сначала она не среагировала на требование стюардессы, а затем и вовсе начала истошно кричать после того, как одна из пассажирок прошла мимо нее на выход.
Чем было вызвано неадекватное поведение путешественницы, не ясно. Однако ей все же пришлось покинуть самолет.
Общество , Видео
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