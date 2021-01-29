Лановой умер от осложнений коронавируса 

«Московский комсомолец» раскрыл обстоятельства смерти народного артиста СССР Василия Ланового . По данным издания, 2 января 87-летний актер и его супруга Ирины Купченко были госпитализированы с короновирусной инфекцией.

У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз «пневмония».

При этом по словам врачей, динамика лечения пожилых артистов была достаточно хорошей. Ирине Купченко, медики даже разрешили начать работать, выезжать и возвращаться в больницу после спектаклей.

28 января в первой половине дня состояние Ланового резко ухудшилось. Его перевели из палаты в реанимацию. Позже стало известно, что артист пережил состояние клинической смерти. В этот же день Василий Лановой скончался.

Дебют Ланового в кино начался с роли избалованного и эгоистичного старшеклассника в фильме "Аттестат зрелости", которая принесла ему всесоюзную известность. Затем он появился на экранах в образе Артура Грея в экранизации повести «Алые паруса». За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин, "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны".

Лановой считал самой значимой своей работой роль Павла Корчагина

«Павел Корчагин — пример удивительной преданности Родине. Работа над этой ролью стала самым счастливым временем в моей актерской судьбе», рассказывал артист в одном из интервью.