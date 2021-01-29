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Москва

Лановой умер от осложнений коронавируса 

Александр Котлеткин 1 час назад
«Московский комсомолец» раскрыл обстоятельства смерти народного артиста СССР Василия Ланового. По данным издания, 2 января 87-летний актер и его супруга Ирины Купченко были госпитализированы с короновирусной инфекцией.
У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз «пневмония».
При этом по словам врачей, динамика лечения пожилых артистов была достаточно хорошей. Ирине Купченко, медики даже разрешили начать работать, выезжать и возвращаться в больницу после спектаклей.
28 января в первой половине дня состояние Ланового резко ухудшилось. Его перевели из палаты в реанимацию. Позже стало известно, что артист пережил состояние клинической смерти. В этот же день Василий Лановой скончался.
Дебют Ланового в кино начался с роли избалованного и эгоистичного старшеклассника в фильме "Аттестат зрелости", которая принесла ему всесоюзную известность. Затем он появился на экранах в образе Артура Грея в экранизации повести «Алые паруса». За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин, "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны".
Лановой считал самой значимой своей работой роль Павла Корчагина.
«Павел Корчагин — пример удивительной преданности Родине. Работа над этой ролью стала самым счастливым временем в моей актерской судьбе», рассказывал артист в одном из интервью.
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Общество , Фото , Василий Лановой , Ирина Купченко , Павел Корчагин , Московский комсомолец
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