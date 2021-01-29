Ефремов спрятал от жены в заначке 80 млн рублей

В заначке у актера Михаила Ефремова , которую он спрятал от жены перед арестом, лежит около 80 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ стало известно, что незадолго до ареста по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов обналичил все накопления, поместил их в банковскую ячейку, и отказался предоставить своей жене Софье Кругликовой доступ к ней.

По данным Mash, в заначке у Ефремова лежит около 80 млн рублей.

Деньги находятся в ячейке ВТБ , и мать троих детей актера Софья Кругликова пытается получить доступ к ним еще со времен рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Ефремову, отмечает канал.

Актер был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. 22 октября 2020 года Мосгорсуд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев.