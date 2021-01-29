Ефремов спрятал от жены в заначке 80 млн рублей

В заначке у актера Михаила Ефремова, которую он спрятал от жены перед арестом, лежит около 80 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ стало известно, что незадолго до ареста по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов обналичил все накопления, поместил их в банковскую ячейку, и отказался предоставить своей жене Софье Кругликовой доступ к ней.
По данным Mash, в заначке у Ефремова лежит около 80 млн рублей.
Деньги находятся в ячейке ВТБ, и мать троих детей актера Софья Кругликова пытается получить доступ к ним еще со времен рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Ефремову, отмечает канал.
Актер был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. 22 октября 2020 года Мосгорсуд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев.
Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.