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Когда это все закончится: россияне остались без 45 моделей машин 

Елена Прошина 22 минуты назад
Когда это все закончится: Авторынок покинули 45 моделей машин
Фото: ТАСС
В 2020 году с российского рынка ушли сразу 45 моделей машин (антирекорд с кризисного 2014 года). Как пишет «Коммерсант», в 2021-м этот процесс продолжится и выбор у российских водителей будет небогатым.
Председатель «BCG Россия и СНГ» Владислав Бутенко заявил, что российский авторынок поделен между Renault-Nissan, Volkswagen Group, Hyundai и Kia. В 2009 году 38 процентов продаж приходилось на бренды, не входящие в эти группы. В 2020-м этот показатель рухнул до 16 процентов, а машины Lada и Kia заняли около 40 процентов рынка.
Бутенко объяснил, что модельное разнообразие снижается, так как рынок сосредоточен в руках всего нескольких производителей.
Еще одна причина исчезновения моделей — планы самих концернов по унификации модельных рядов.
Сергей Удалов из «Автостата» отметил, что исчезают в основном модели среднего ценового сегмента, а это прямо связано с резким падением доходов россиян и сокращением среднего класса.
Как писал «Рамблер», ранее российская дочка Honda Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года.
Такое решение в компании объяснили «усилиями по реструктуризации деятельности». По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Honda в ноябре 2020-го продала в России 79 автомобилей. Это на 50 процентов меньше, чем в ноябре 2019 года.
При этом в Honda пообещали сохранить свое присутствие на российском рынке мотоциклов, силовой техники и продолжить послепродажное обслуживание машин.
До этого стало известно, что Россию покинет бюджетный японский бренд Datsun. Такое решение было принято компанией в рамках оптимизации. До декабря хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO выпускались на конвейере «АвтоВАЗа».
Из-за дороговизны и отсутствия спроса автомобильные марки сняли с продажи в России некоторые модели: к примеру, Mazda убрала хетчбэк и седан 3-й серии, а Renault — модель Dokker и кроссовер Koleos.
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Общество , Сергей Удалов , Владислав Бутенко , Renault , Автоваз
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