Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу

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Самая сексуальная спортсменка мира сняла на видео тренировку со штангой 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, ставшая самой сексуальной спортсменкой мира по версии издания Busted Coverage, порадовала своих подписчиков новым видео с тренировки. Девушка опубликовала в Instagram ролик с упражнениями со штангой.
Алиса Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в 2017 на чемпионате Европы, а в 2019 году получила бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. В планах у спортсменки стоит участие в летних Олимпийских играх в Токио. Кроме того, девушка хочет фитнес-блогером, для этого она уже сняла пилотный выпуск шоу для YouTube.
Общество , Видео
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