Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, ставшая самой сексуальной спортсменкой мира по версии издания Busted Coverage, порадовала своих подписчиков новым видео с тренировки. Девушка опубликовала в Instagram ролик с упражнениями со штангой.

Алиса Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в 2017 на чемпионате Европы, а в 2019 году получила бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. В планах у спортсменки стоит участие в летних Олимпийских играх в Токио. Кроме того, девушка хочет фитнес-блогером, для этого она уже сняла пилотный выпуск шоу для YouTube.