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Умер обогнувший Землю под водой контр-адмирал Бедердинов 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
Умер обогнувший Землю под водой контр-адмирал Бедердинов
Фото: sbor.ru
В возрасте 73 лет скончался контр-адмирал Владимир Бедердинов. Об этом говорится на сайте администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

«Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию. Его уважали и ценили за требовательность к себе и к подчиненным, за высокие нравственные качества, мудрость и доброжелательность. За его плечами — многолетняя служба на флоте, командование боевыми кораблями и соединениями ВМФ, успешное выполнение задач командования», — говорится в некрологе.

Соболезнования родным и близким в связи с кончиной контр-адмирала и Почетного гражданина города Сосновый Бор выразил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Разделяю боль утраты с родными и близкими Владимира Арифулловича Бедердинова, со всеми, кому довелось служить вместе с ним и под его началом», — отметил он.

Бедердинов известен переходом вокруг Земли под водой через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. За это достижение он был награжден орденом Красного знамени. За всю карьеру контр-адмирал провел под водой восемь лет.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве в возрасте 84 лет скончался Эдуард Устенко, который был одним из самых успешных агентов Советского Союза в англоязычных странах.
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Общество , Владимир Бедердинов , Александр Дрозденко
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