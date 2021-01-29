Большинство россиян назвали себя трудоголиками

Две трети работающих россиян считают себя трудоголиками. Причем наибольшая доля оказалась среди россиян до 24 лет. Не считают себя трудоголиками 32% опрошенных, в том числе 6% точно в этом уверены.

Больше всего назвавших себя трудоголиками оказалось среди директоров — 89% и квалифицированных рабочих — 87%, меньше всего — среди системных администраторов — 22% и программистов — 31%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

Добавляется, что доля работодателей, предпочитающих трудоголиков, за минувшее десятилетие сократилась на 5 п. п. Лишь 32% менеджеров по персоналу предпочитают набирать трудоголиков.