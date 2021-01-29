Жена Грачевского рассказала об SMS от врача перед смертью мужа 

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в эфире программы «Пусть говорят» рассказала о переписке с лечащим врачом супруга перед его смертью. По ее словам, режиссер скончался от того, что у него отказали почки.

Женщина подчеркнула, что всегда верила в мужа, в то, что он сможет справиться с болезнью. Даже, когда врач написала, что «всё плохо», потому что у Грачевского «развился сепсис», она гнала от себя прочь плохие мысли. 14 января в день смерти супруга она уложила их общего сына спать, а у неё самой «сердце сильно кольнуло».

«Тут же сын внезапно закричал «папа». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок», — рассказала Белоцерковская.

Она призналась, что побоялась снимать трубку, поскольку знала, о чём ей скажут. Вдова Грачевского добавила, что не пережила бы трагедию, если бы не сын. По ее словам, ребенок очень скучает по папе, а сама она каждый день целует фотографии скончавшегося мужа.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Екатерина Белоцерковская перед смертью супруга пыталась попасть к нему в палату, но медики её не пустили. Женщина смогла лишь посмотреть на умирающего мужа через стекло.

Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, госпитализировали в конце декабря. Его состояние в больнице начало постепенно ухудшаться. 9 января врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату ИВЛ. 11 января Грачевский пришел в себя. По первым признакам он пошел на поправку, даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.