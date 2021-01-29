Жене Ефремова могут позволить проникнуть в банковскую ячейку актера

Ранее средства массовой информации сообщили, что незадолго до ареста по делу о ДТП Ефремов обналичил все накопления, поместил их в банковскую ячейку, не предоставил Кругликовой доступ к ней и отказывается сделать это по ее просьбе.

Жорин усомнился в том, что это правда. Он допустил, что эта информация — провокация с целью дискредитации Ефремова. Адвокат рассказал, что если это все же соответствует действительности, а деньги в ячейке Ефремов заработал во время брака с Кругликовой, то та может подать в суд на раздел имущества без расторжения брака и получить часть денег.

«Это право граждан, установленное законом. Можно без расторжения брака подавать на алименты, на раздел имущества и так далее», — отметил он.