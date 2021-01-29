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Жена может отнять деньги Ефремова 

Артём Кульша 26 минут назад
Жене Ефремова могут позволить проникнуть в банковскую ячейку актера
Фото: ТАСС
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова может проникнуть в его банковскую ячейку по решению суда. Об этом адвокат Сергей Жорин рассказал «Федеральному агентству новостей».
Ранее средства массовой информации сообщили, что незадолго до ареста по делу о ДТП Ефремов обналичил все накопления, поместил их в банковскую ячейку, не предоставил Кругликовой доступ к ней и отказывается сделать это по ее просьбе.
Жорин усомнился в том, что это правда. Он допустил, что эта информация — провокация с целью дискредитации Ефремова. Адвокат рассказал, что если это все же соответствует действительности, а деньги в ячейке Ефремов заработал во время брака с Кругликовой, то та может подать в суд на раздел имущества без расторжения брака и получить часть денег.

«Это право граждан, установленное законом. Можно без расторжения брака подавать на алименты, на раздел имущества и так далее», — отметил он.

В июне, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» скончался. В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. В октябре Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Жорин , Мосгорсуд , ФСИН , РИА ФАН
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