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Москва

«Краса Росгвардии» рассказала о решении вернуться на службу. «За такое не увольняют» 

Ura.Ru 27 минут назад
Анна Храмцова из Екатеринбурга, уволенная из Росгвардии за видео в Instagram, объяснила, почему решила вернуться на службу. Конфликт работодателя и бывшего прапорщика полиции сейчас рассматривает Ленинский районный суд. О причинах возвращения URA.RU рассказала сама Храмцова.
По словам девушки, ее уволили незаконно, поэтому она решила восстанавливаться через суд. «За такое (публикацию видео в instagram — прим. ред.) не увольняют уж точно», — объяснила Анна Храмцова свое решение.
Поводом для увольнения стали публикации Храмцовой видео в своем instagram, на которых якобы изображены секретные объекты. Про эти посты в соцсети кто-то из коллег сообщил руководству.

«Есть единицы из тех [коллег], кто помогал и морально поддерживал мня все это время. В том числе, из руководящего состава городского управления МВД. Благодаря им я решилась на судебные разбирательства», — рассказала URA.RU Храмцова, добавив, что на работе не всегда бывает так, чтобы все устраивало.

В иске к бывшему работодателю, кроме восстановления на службе, Храмцова требует 1 млн рублей компенсации морального вреда и зарплату за вынужденные отгулы. Юрист Яна Худякова, представляющая интересы Росгвардии в суде, назвала ситуацию обычным трудовым спором. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области от комментариев воздержались.
Экс-росгвардеец кинул китайцев на 1,5 миллиона
Весной 2019 года Анна Храмцова из управления Росгвардии по Свердловской области стала самой красивой сотрудницей ведомства по итогам общероссийского конкурса. Храмцова профессионально занимается фитнес-бикини. Бывший прапорщик полиции побеждала в нескольких профильных соревнованиях. В интервью URA.RU девушка рассказывала, что не хотела бы сотрудничать с глянцевыми журналами.
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Общество , Видео , Росгвардия , МВД
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