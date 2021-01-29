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Москва

После смерти Ланового вспомнили его «горькую правду» о Европе 

Мария Иванова 50 минут назад
После смерти Ланового вспомнили его «горькую правду» о Европе
Фото: РИА Новости
Телеканал «Царьград» рассказал, что после смерти актера Василия Ланового в соцсетях начали вспоминать его высказывания о Великой Отечественной войне.
Так, в 2014 году в интервью «Аргументам и фактам» он рассказал о беседе с европейскими журналистами.

«Журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат», — отмечал он.

Актер подчеркивал, что Польша была завоёвана за 28 дней, а за тот же срок в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Вся Европа сдалась за три месяцы, отмечал он.

«И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма. Но Европа предпочла об этом забыть», — рассказал «горькую правду» Лановой.

Как писал «Рамблер», актер Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.
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Общество , Василий Лановой , Аргументы и Факты , Царьград ТВ
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