Российские знаменитости отреагировали на смерть Ланового

Российские знаменитости высказались по поводу смерти народного артиста СССР Василия Ланового . Все как один шокированы скоропостижной кончиной известного артиста и признают, что он обладал невероятным талантом и особенной силой духа.

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас общении с журналистами телеканала РЕН ТВ не смог подобрать слов, чтобы описать свои эмоции. По его словам, еще несколько часов назад медики давали актеру шанс на выживание.

«Как мне его жаль. Что же это за год, начался с таких потерь», — отметил Туминас.

Оперная певица Мария Максакова призналась «Комсомольской правде», что назвала сына Иваном в честь главного героя из фильма «Офицеры», которого сыграл Лановой. Она попрощалась с артистом и поблагодарила его «за стойкость и благородство».

Актер Юрий Назаров подчеркнул , что Лановой «не терял совесть» несмотря на обилие возможностей и искуса вокруг, сообщает телеканал «360». Он особо отметил роль Павки Корчагина, которую артист, по его словам, «гениально» сыграл в фильме «Как закалялась сталь».

Актриса Алина Покровская , которая играла в «Офицерах» вместе с Лановым отметила, что ее до глубины души потрясло известие о смерти «любимого друга». Она отметила, что и с артистом связывала «очень тонкая настоящая дружба», сообщает телеканал «Звезда».

«Мы уходим, нас было очень много, но мы уходим», -констатировала она.

Актриса Нонна Гришаева , которой довелось много работать с Лановым на сцене Театра имени Ватангова не смогла сдержать слёз. Она заявила, что актер обладал невероятным талантом и огромной силой духа.

«Я почему-то думала, что он победит», — призналась артистка «Пятому каналу».

Василия Ланового, как сообщал «Рамблер», и госпитализировали в начале января в одну из столичных клиник. Оба перед этим сдали положительные тесты на «ковид». Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации. 28 января актеру резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вечером того же дня он скончался. Василию Лановому было 87 лет.