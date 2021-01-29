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Москва

Память Василия Ланового увековечат в Москве 

Артём Кульша 15 минут назад
Память Василия Ланового увековечат в Москве
Фото: globallookpress.com
В Москве увековечат память актера Василия Ланового. Об этом депутат Московской городской думы Евгений Герасимов сообщил РИА Новости.
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Вчера он скончался в возрасте 87 лет. Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, назвал это кошмаром, напомнив, что актер был обладателем федеральных и московских наград.

«Он остается почетным москвичом. Это редкая награда, он — один из редких людей, которые получили эту награду. Грустно…» — сообщил депутат.

Он рассказал, что память Ланового будет увековечена всеми возможными способами, нужно лишь определить где и как.
С начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусной инфекцией, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак.
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Общество
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