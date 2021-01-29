Прилепин предрек переворот Киеву после принятия ДНР в состав России

Председатель партии «За Правду», шеф-редактор «Свободной прессы» Захар Прилепин в соцсетях рассказал о событиях, которые последовали бы за признанием и принятием в свой состав Россией Донецкой и Луганской народных республик.
Так, по его мнению, в Киеве после этого произойдёт политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Российская либеральная оппозиция, митингующая на площадях, «будет выглядеть, как неразумные стада отщепенцев, мешающих национальному празднику», а «четыре миллиона людей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы в ближайшее (и следующее) 31 число, случайно затоптав группы встречных протестантов, не успевших свернуть во дворы».
Напомним, ранее о необходимости принятия народных республик Донбасса в состав России заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.