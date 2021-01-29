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Москва

Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
28 января на форуме "Русский Донбасс" с речью выступила руководитель телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян.
«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», — сказала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян под аплодисменты собравшихся. По словам присутствующих на мероприятии журналистов, произнося речь, Симоньян не сдержала слез. В работе форума также участвуют другие известные телеперсоны: Тигран Кеосаян, Владимир Соловьев, Роман Бабаян, а также политологи, представители власти самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, гости из России.
Общество , Видео , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Роман Бабаян , РИА Новости , Russia Today
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