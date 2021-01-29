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Москва

Видео высказывания Путина о ковид-паспортах 

Вадим Дроздов 1 час назад
28 января на совещании Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что введение «ковид-паспортов» в регионах может нанести вред.
«Еще раз хочу обратить на это внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность или даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — заявила она.
Путин заявил, что пандемия коронавируса отступает, и согласился с тем, что вводить ковид-паспорта будет нецелесообразно.
Общество , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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