Видео высказывания Путина о ковид-паспортах 

«Еще раз хочу обратить на это внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность или даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — заявила она.

Путин заявил, что пандемия коронавируса отступает, и согласился с тем, что вводить ковид-паспорта будет нецелесообразно.