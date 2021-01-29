Умерла звезда фильма «Прислуга» Сисели Тайсон

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Американская актриса Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет, сообщает издание Variety

Тайсон играла в театре, снималась в кинофильмах и телевизионных передачах. Тайсон снималась в таких фильмах и сериалах, как советско-американский музыкальный художественный фильм "Синяя птица" (1976), "Жареные зеленые помидоры" (1991), "Благодаря Винн Дикси" (2005), "Прислуга" (2011), сериал "Как избежать наказания за убийство" (2014 — 2020).

Тайсон была удостоена ряда премий, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".