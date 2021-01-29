Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла американская актриса Сисели Тайсон 

РИА Новости и ещё 3 15 минут назад
Умерла звезда фильма «Прислуга» Сисели Тайсон
Фото: © AP Photo / Richard Shotwell
Американская актриса Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет, сообщает издание Variety.
Тайсон играла в театре, снималась в кинофильмах и телевизионных передачах. Тайсон снималась в таких фильмах и сериалах, как советско-американский музыкальный художественный фильм "Синяя птица" (1976), "Жареные зеленые помидоры" (1991), "Благодаря Винн Дикси" (2005), "Прислуга" (2011), сериал "Как избежать наказания за убийство" (2014 — 2020).
Тайсон была удостоена ряда премий, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Последние новости
Друг Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера Друг Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса
Общество , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Учение с расчетами «Искандер» показали на видео
00:50
Учение с расчетами «Искандер» показали на видео
Армия
Видео с итогами первого разговора Байдена и Путина
01:57
Видео с итогами первого разговора Байдена и Путина
Политика
Видео стрельб минометчиков в Самарской области
00:40
Видео стрельб минометчиков в Самарской области
Армия
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение