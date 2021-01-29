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Раскрыты причины улучшения ситуации с коронавирусом в России 

Lenta.ru 15 минут назад
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась в первую очередь благодаря увеличению числа людей с естественным иммунитетом к инфекции. Все причины раскрыл доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РБК.
Кроме того, на эпидемиологическую обстановку повлияли самоизоляция, дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты. Также прогресс в борьбе с пандемией заметен благодаря нарастающей вакцинации населения.
Вознесенский обратил внимание на то, что учебные и трудовые коллективы были временно расформировано, поэтому внутри них не происходили передачи коронавируса.

«Вдобавок к этому Новый год — все-таки семейный праздник, для нас свойственно проводить его в кругу семьи», — подчеркнул инфекционист.

Ранее Вознесенский предположил, что в будущие недели будет небольшой подъем заболеваемости, однако не такой, какой был в ноябре-декабре.
25 января президент Владимир Путин заявил, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. О спаде заболеваемости говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти начинают «открывать город для нормальной жизни».
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Комментарии 2
Общество , Видео , Сергей Вознесенский , Сергей Собянин , Владимир Путин , РУДН
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