Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Директор Театра Вахтангова со слезами подтвердил смерть Ланового 

News.ru 30 минут назад
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил смерть народного артиста Василия Ланового. Руководитель не скрывал эмоций в беседе с журналистами и разрыдался.

Он умер, он умер, умер. Всё, больше не скажу ничего, — передаёт слова Крока Пятый канал.

Василий Лановой умер в возрасте 87 лет вечером 28 января. В этот день его состояние резко ухудшилось, врачи перевели его в реанимацию на аппарат ИВЛ. Звезда советского кино попал в больницу с коронавирусом почти месяц назад.
Лановой почувствовал недомогание 1 января. Он сдал анализ на коронавирус, 2 января тест показал положительный результат.
У актёра было обнаружено 5% поражения лёгких. Его жена Ирина Купченко также заразилась коронавирусом и была госпитализирована вместе с мужем. В последнее время у Ланового начались проблемы с дыханием, ему потребовалась срочная операция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние артиста начало ухудшаться около суток назад, хотя ранее врачи говорили, что он справляется с болезнью и находится в стабильном состоянии.
News.ru: последние новости
Попова: британский штамм коронавируса в РФ не распространяется Попова: британский штамм коронавируса в РФ не распространяется Вассерман объяснил, почему всю Украину нужно «воссоединить» с Россией Вассерман объяснил, почему всю Украину нужно «воссоединить» с Россией Скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачёв Скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачёв
Комментарии 1
Общество , Видео , Василий Лановой , Ирина Купченко , Кирилл Крок
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение