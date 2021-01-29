В Москве увековечат память Василия Ланового 

Память российского и советского актера Василия Ланового , который скончался на 88-м году жизни вечером 28 января, увековечат в Москве . Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Здесь важно понять, где и как, а так, конечно, увековечат память Василия Семеновича всеми возможными способами. Обращения будут, понятно, и табличка, и, возможно, памятник», — пообещал он.

Столичный депутат напомнил, что за актером останется звание почетного гражданина Москвы, которым его удостоили в декабре 2020 года.

«Он один из редких людей, которые получили эту награду… Грустно», — заключил Герасимов.

28 января состояние Ланового резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР несколько недель находился в больнице. Врачи оценивали состояние актера как крайне тяжелое.

За свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.