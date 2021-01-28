Скабеева объяснила украинскому политологу его неправоту

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В передаче обсуждалось намерение украинской делегации в ПАСЕ лишить российских коллег полномочий в организации.

Как сообщал «Рамблер», 25 января на открытии зимней сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации России. После этого было проведено голосование: идею поддержали 38 участников заседания, вопрос был передан в комитет ПАСЕ. 28 января депутаты ПАСЕ по итогам голосования подтвердили полномочия российской делегации.

Обсуждая неудавшуюся попытку украинских депутатов лишить Россию полномочий, Гордей Белов заявил, что все дело в российских взносах в организацию, без которых она не может обойтись.

По словам Белова, Москва постоянно «спекулирует деньгами и авторитетом».

Ведущая программы Ольга Скабеева осадила украинского эксперта, напомнив, что Европа сама предложила России вернуться в ПАСЕ.