Мать стендап-комика Александра Шаляпина , покончившего с собой, рассказала в беседе с "Пятым каналом" о последнем разговоре с сыном.

О смерти Шаляпина стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее заявила, что он лечился от алкогольной зависимости. Артиста похоронили в четверг.

"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет, они (коллеги. — прим. ред.) всегда будут любимыми", — рассказала мать комика.

По словам женщины, ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.

Мать Шаляпина также обратилась к артистам, страдающим от пагубных привычек.

"Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!" — заявила она.

Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.