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Москва

Попова допустила, что масочный режим могут отменить в 2021 году 

Газета.Ru 1 час назад
Попова рассказала о возможной отмене масочного режима в 2021 году
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала допустила, что масочный режим в России могут отменить уже в 2021 году. По ее словам, надежда на это основывается, во-первых, на том, что россияне "научились жить с этим вирусом".
Кроме того, в стране началась массовая вакцинация против инфекции. Глава ведомства отметила, что антитела к коронавирусу выработались примерно у 20-25% россиян.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что главным условием для отмены масочного режима является формирование популяционного иммунитета к коронавирусу.
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Общество , Анна Попова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор , Первый канал
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