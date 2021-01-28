Попова рассказала о возможной отмене масочного режима в 2021 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала допустила, что масочный режим в России могут отменить уже в 2021 году. По ее словам, надежда на это основывается, во-первых, на том, что россияне "научились жить с этим вирусом".
Кроме того, в стране началась массовая вакцинация против инфекции. Глава ведомства отметила, что антитела к коронавирусу выработались примерно у 20-25% россиян.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что главным условием для отмены масочного режима является формирование популяционного иммунитета к коронавирусу.