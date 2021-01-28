Василий Лановой пережил клиническую смерть 

87-летний Василий Лановой несколько недель находится в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом. Состояние артиста резко ухудшилось около суток назад, до этого врачи сообщали, что он справляется с болезнью.

По информации Baza, сейчас Лановой находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в четверг, как писал «Рамблер», друг Ланового депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что актеру резко стало хуже и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О переводе Ланового в реанимацию также сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крюк . Он отметил, что положение актера осложняется его возрастом и имеющимися болезнями, которые обострились на фоне заражения коронавирусом.