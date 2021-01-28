Попова рассказала о британском штамме коронавируса в России 

Распространения британского штамма коронавируса в России пока не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сейчас проводим большое количество исследований, которое называется секвенирование. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим", — сказала Попова в эфире Первого канала.
Она отметила, что данные о заразности британского штамма разнятся.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.