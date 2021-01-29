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Москва

Попова назвала число обнаруженных в России мутаций коронавируса 

News.ru и ещё 10 47 минут назад
Российские учёные зарегистрировали на территории страны почти полторы тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В эфире Первого канала Попова отметила, что все обнаруженные мутации носят нейтральный характер.

Эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм», — заявила глава ведомства.

Анна Попова подтвердила, что что вновь выявленный британский штамм коронавируса действительно является более заразным. Вероятность его передачи на 36–70% выше. Однако в России его распространение в настоящее время не наблюдается. При этом специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы прийти к пониманию относительно того, циркулирует ли вирус в стране или нет.
Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что граждане России уже в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок. Об этом писал NEWS.ru.
По мнению Поповой, отказу от средств индивидуальной защиты будет способствовать вакцинация, а также уже укрепившаяся у россиян привычка сосуществовать с вирусом.
Об обнаружении новых мутировавших штаммов коронавируса стало известно в начале декабря 2020 года. Они появились в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, и отличались более лёгким распространением среди населения.
ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.
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Комментарии 17
Общество , Видео , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор , Первый канал , Великобритания
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