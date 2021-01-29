Российские учёные зарегистрировали на территории страны почти полторы тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире Первого канала Попова отметила, что все обнаруженные мутации носят нейтральный характер.

Эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм», — заявила глава ведомства.

Анна Попова подтвердила, что что вновь выявленный британский штамм коронавируса действительно является более заразным. Вероятность его передачи на 36–70% выше. Однако в России его распространение в настоящее время не наблюдается. При этом специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы прийти к пониманию относительно того, циркулирует ли вирус в стране или нет.

Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что граждане России уже в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок. Об этом писал NEWS.ru.

По мнению Поповой, отказу от средств индивидуальной защиты будет способствовать вакцинация, а также уже укрепившаяся у россиян привычка сосуществовать с вирусом.

Об обнаружении новых мутировавших штаммов коронавируса стало известно в начале декабря 2020 года. Они появились в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, и отличались более лёгким распространением среди населения.