Главный редактор RT Маргарита Симоньян попросила российские власти включить Донбасс в состав России. С таким призывом она выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. Видеозапись выступления публикует издание «Подъем».
«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», — заявила она.
Форум «Русский Донбасс», посвященный обсуждению одноименной доктрины, проходит в Донецке 28 — 29 января.
На форум также приехали супруг Маргариты Симоньян кинорежиссер Тигран Кеосаян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Ранее телеграм-канал Wargonzo сообщил, что Маргарита Симоньян посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом.
«Напомним, что в начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении телеграм-канала.