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Москва

В Рособрнадзоре заявили, что ректорское сообщество не видит альтернативы ЕГЭ 

ТАСС 21 минуту назад
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Российское ректорское сообщество считает, что в настоящее время альтернативы ЕГЭ нет. Об этом заявили в четверг в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
По его словам, пандемия подтвердила, что ЕГЭ востребован как механизм вступительных испытаний в вузы.

"Мы поняли, что альтернативы формату ЕГЭ в данной ситуации нет, и к такому же мнению пришло ректорское сообщество", — сообщил Музаев на круглом столе "Образовательная услуга: проблемы теории и практики", организованном Санкт-Петербургским государственным университетом.

По его словам, пандемия дала мощный толчок развитию информационных технологий в образовании, где активно стали развиваться дистанционные механизмы обучения. "По мнению международных экспертов, сочетание очного и дистанционного обучения с высокой степенью вероятности станет новой нормой, так как элементы дистанционного обучения позволяют повысить равенство образовательных возможностей и достичь большей индивидуализации процесса обучения", — отметил Музаев.
Сергей Миронов предложил отменить ЕГЭ
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами заявил, что ЕГЭ подвергается подчас справедливой критике, но у этой системы есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы.
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Общество , Анзор Музаев , Сергей Миронов , Владимир Путин , Рособрнадзор
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