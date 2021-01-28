В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ

Российское ректорское сообщество считает, что в настоящее время альтернативы ЕГЭ нет. Об этом заявили в четверг в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева

По его словам, пандемия подтвердила, что ЕГЭ востребован как механизм вступительных испытаний в вузы.

"Мы поняли, что альтернативы формату ЕГЭ в данной ситуации нет, и к такому же мнению пришло ректорское сообщество", — сообщил Музаев на круглом столе "Образовательная услуга: проблемы теории и практики", организованном Санкт-Петербургским государственным университетом.

По его словам, пандемия дала мощный толчок развитию информационных технологий в образовании, где активно стали развиваться дистанционные механизмы обучения. "По мнению международных экспертов, сочетание очного и дистанционного обучения с высокой степенью вероятности станет новой нормой, так как элементы дистанционного обучения позволяют повысить равенство образовательных возможностей и достичь большей индивидуализации процесса обучения", — отметил Музаев.